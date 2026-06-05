На Ставрополье на 15 млн рублей пополнили автопарк коммунальной техники

Всего за три года парк коммунальной техники в округах Ставрополья пополнили 55 новых машин. Фото: министерство ЖКХ СК

Две современные спецмашины приобрели для коммунальных служб на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы по развитию жилищно-коммунального хазяйства, а также защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

В Кочубеевском округе автопарк спецтехники пополнился комбинированной машиной для комплексного обслуживания дорог с асфальтовым и бетонным покрытием в любое время года. Новоселицкий округ приобрел вакуумную машину для сбора, транспортировки и утилизации отходов.

«Стоимость современной коммунальной техники составила более 15 млн рублей, большая часть - средства краевой субсидии. В 2025 году новую спецтехнику получили Шпаковский, Кировский, Ипатовский округа, города Лермонтов и Пятигорск», – сообщили в министерстве ЖКХ Ставропольского края.

Между тем, всего за три года парк коммунальной техники в округах Ставрополья пополнили 55 новых машин.

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