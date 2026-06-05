В станице на Ставрополье готовят к открытию обновленный Дом культуры

Готовность объекта составляет 90%, работы планируют завершить до конца июня. Фото: администрация Кочубеевского округа.

В станице Новоекатериновской Кочубеевского округа Ставрополья завершается ремонт Дома культуры. Работы ведутся в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. Общая сумма финансирования составила 5,3 млн рублей из средств краевого и местного бюджетов, а также бизнеса и граждан.

Работа по обновлению здания ДК, введенного в эксплуатацию в 1965 году, началась в начале года. На объекте проводят замену кровли, модернизируют систему электроснабжения, устанавливают новые окна и двери, меняют обшивку стен и потолка, стяжку пола, проводят внутренние отделочные работы зрительного зала на 116 мест и других помещений. Готовность объекта составляет 90%, работы планируют завершить до конца июня.

«Обновленный Дом культуры станет еще одним объектом, преображенным в рамках краевой программы поддержки местных инициатив. Кочубеевский округ – активный участник программы, которая позволяет обновлять наиболее востребованные у населения объекты. В прошлом году программа помогла реализовать 16 проектов, в этом – 18. Это детские и спортивные площадки, Дома культуры, скверы и тротуары», – рассказали в пресс-службе администрации округа.

Всего в Ставропольском крае в текущем году в рамках программы будет реализовано 148 народных проектов.

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