На большинстве рек Ставропольского края снижается уровень воды

В Минераловодском округе после дождей вода зашла в 36 домов. Фото: Владимир Владимиров

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в социальных сетях о ходе обследования территорий, пострадавших от непогоды. По его словам, уровень воды в реках региона идет на спад. В Левокумке за ночь вода отступила на 35 сантиметров, освобождая домовладения и приусадебные участки. Всего в населенном пункте подтоплению подверглись 335 земельных участков и 54 жилых дома; на данный момент вода остается только в 17 из них.

При этом сложная обстановка сохраняется в селе Воздвиженское Апанасенковского округа, где уровень воды в реке Калаус превышает критическую отметку. Там затоплены девять участков и дорога к селу. В Буденновском округе ситуация обратная — вода продолжает прибывать, подтапливая 39 участков и сельскохозяйственные угодья.

Напомним, что с 24 мая в крае действует режим повышенной готовности, а штормовое предупреждение было объявлено еще 13 мая из-за дождей, града и сильного ветра. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Минераловодском, Георгиевском и Изобильненском округах. Ранее стихия повредила более 100 тысяч гектаров посевов и 700 гектаров садов, причем, специалисты еще продолжают оценку ущерба. Кроме того, ранее град в Пятигорске, Ессентуках и Предгорном округе вызвал перебои с электроснабжением, а ливни привели к подтоплениям в Невинномысске.

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