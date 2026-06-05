На трассе в Ставропольском крае ликвидировали последствия схода селя

Селевой поток сошел на дорогу в Минераловодском МО. Фото: соцсети минтранс СК

В Минераловодском округе завершены работы по ликвидации последствий селевого потока, который сошел на региональную автодорогу «Розовка – Нагутское» из-за обильных осадков.

Специалисты оперативно расчистили дорожное полотно с помощью спецтехники, а также провели разработку продольных водоотводных и нагорных канав. Эти меры позволили не только устранить последствия размыва, но и предотвратить возможные затопления в будущем.

«Продолжаем постоянный мониторинг дорог региона и проводим необходимые мероприятия для предотвращения и оперативного устранения последствий затоплений. На сегодняшний день ограничение продолжает действовать на трассе «Архангельское – Плаксейка», где в результате подъема уровня реки Кума произошло затопление участка», - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

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