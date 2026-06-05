На Ставрополье из здания мирового суда эвакуировали 55 человек

Экстренные службы были подняты по тревоге из-за сообщения о минировании суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Предгорном округе Ставропольского края утром 5 июня из здания мирового суда эвакуировали 55 человек. На номер 112 поступил звонок от неизвестного, который сообщил о минировании.

По сигналу «Тревога» на место мгновенно прибыли все экстренные службы: бригады скорой помощи, сотрудники ОМВД, пожарные и аварийная газовая служба. Людей оперативно вывели из здания.

После тщательной проверки информация о минировании не подтвердилась. Угрозы нет, здание безопасно.

Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко поблагодарил экстренные службы за оперативность и профессионализм.

«Да, ложные вызовы случаются, и мы всегда действуем по принципу: безопасность людей превыше всего. К сожалению, находятся те, кто использует каналы связи для дестабилизации обстановки. Но наши службы сработали чётко, профессионально и строго по инструкции», - написал Бондаренко в своем канале в соцсетях.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru