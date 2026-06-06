Школьники превратили забор в арт-объект в Новопавловске на Ставрополье. Фото: администрация Кировского округа

В Новопавловске на Ставрополье ученики школы №33 украсили территорию парка «Кура». Они обновили старые изображения на заборе и добавили новые рисунки, превратив обычное ограждение в красочный арт-объект.

Педагоги поделились, что участие в подобных проектах помогает детям чувствовать ответственность за родной город, учит работать в команде и бережно относиться к окружающей среде.

Парк «Кура» появился благодаря инициативе местных жителей и был благоустроен в рамках национального проекта. Работы по развитию территории продолжаются и сегодня. В частности, в этом году приводят в порядок спуск к парку.

«Когда дети проявляют инициативу и подключаются к общей работе, это означает, что они хотят сделать жизнь на своей малой родине яркой и интересной», – рассказал глава Кировского округа Николай Новопашин.

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