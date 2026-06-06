В Новоселицком округе Ставрополья отремонтируют шесть километров дорог. Фото: администрация Новоселицкого округа

В Новоселицком округе Ставрополья планируют привести в порядок около шести километров дорог и завершить ремонт двух мостов.

Самые масштабные работы сейчас идут в селе Китаевском. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют мосты Бочкарев и Сиушкин. На объектах уже выполнено устройство ростверков под опоры, крыльев устоев и гидроизоляции. По данным администрации округа, строительная готовность обоих сооружений достигла 50%.

Еще один крупный проект реализуют в селе Новоселицком. Здесь обновят дорожное покрытие на нескольких улицах. Новый асфальт появится на участках улиц Дзержинского, Минераловодской, Первомайской, Набережной и Степной.

К работам подрядчики планируют приступить уже в июле.

«В скором времени дороги и мосты будут приведены в нормативное состояние, станут значительно безопаснее», – рассказал глава Новоселицкого округа Николай Брихачев.

Всего в 2026 году на Ставрополье планируется отремонтировать 497 километров автомобильных дорог и четыре моста.

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