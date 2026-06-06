Пенсионерка из Ставрополя перевела мошенникам 250 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

74-летняя жительница Ставрополя стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 250 тысяч рублей. Аферисты использовали распространенную схему с кодом из СМС и ложными обвинениями в преступлении.

Сначала пенсионерке позвонила неизвестная женщина и под предлогом уточнения адреса пункта выдачи посылки попросила назвать код из поступившего сообщения. После этого с потерпевшей связался другой собеседник, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Мужчина заявил, что от имени ставропольчанки якобы оформлена генеральная доверенность на человека из запрещенной организации. Затем он начал убеждать женщину, что ей может грозить уголовная ответственность, если срочно не принять меры.

Испугавшись последствий, пенсионерка выполнила инструкции звонившего и перевела на указанный счет 250 тысяч рублей. Лишь позже она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 159 УК РФ).

«Полиция Ставропольского края призывает граждан быть бдительными и помнить о правилах безопасности. Никогда не сообщайте третьим лицам коды из СМС и пуш-уведомлений – настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда их не запрашивают», – сообщили в ГУ МВД России по СК.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru