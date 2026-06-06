Три человека погибли в ДТП под Ставрополем

Три человека погибли в массовом ДТП под Ставрополем. Фото: Госавтоинспекция СК

Смертельная авария произошла поздно вечером 5 июня в Шпаковском округе. В результате столкновения двух легковушек и грузовика погибли три человека, еще один получил серьезные травмы.

По предварительным данным, около 22:30 на пятом километре трассы «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на встречную полосу.

Там произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался навстречу. После удара «Веста» по инерции столкнулась еще и с грузовым автомобилем MAN.

На месте происшествия погибли 37-летний водитель «Весты», а также две пассажирки «Гранты» в возрасте 17 и 25 лет. Водителя второго легкового автомобиля с множественными травмами доставили в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все обстоятельства трагедии и определить степень ответственности участников аварии.

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