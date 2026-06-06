Почти 50 вожатых проведут лето с детьми Ставрополя. Фото: администрация Ставрополя

В июне в Ставрополе начнут работу десятки летних площадок для детей и подростков. Организовывать досуг школьников будут около 50 вожатых. Для ребят подготовили спортивные и подвижные игры, мастер-классы, творческие занятия и мероприятия, посвященные государственным праздникам. Всего в городе будут работать 40 площадок во всех районах.

Занятия будут проходить по будням с 16:00 до 19:00. Площадки разместят в Ленинском, Октябрьском и Промышленном районах города. Одновременно продолжается набор вожатых для работы в июле и августе.

«Площадки работают в Ленинском районе: улица Морозова, 66 и 3А, Спартака, 5, Ленина, 100, Объездная, 12, проезд Энгельса, 23-24, Крупской, 29, Чехова, 67, Биологическая, 10, Мира, 243, Магистральная, 16/1. В Октябрьском районе: проспект Карла Маркса, 3/1 А, Кавалерийская, 27/1, проезд Ключевой, 60, Крепостная гора, проспект Кулакова, 49, переулок Макарова, 16, сквер на пересечении Азовской и Можайского, проспект Кулакова, 71, Октябрьская, 186/2, Трунова, 71, Орджоникидзе, 2А, Пригородная, 215/2. В Промышленном районе: проспект Юности, 9, Васякина, 194, проезд Ботанический, 14, Гагарина, 11, Доваторцев, 5, Ленина, 367, проезд Братский, 17-18, Некрасова, 84, Доваторцев, 46/3 и 86/1, Южный обход, 55/3, 50 лет ВЛКСМ, 16/3 и 41/1 и 105, проспект Ворошилова, 13/2, Доваторцев, 75, Родосская, 5», – сообщили в городской администрации.

Кроме того, с 1 июня в краевой столице уже началась летняя оздоровительная кампания. Первую смену приняли 43 пришкольных лагеря. Всего в них отдохнут более девяти тысяч детей. На организацию летнего отдыха в этом году направили около 35 млн рублей.

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