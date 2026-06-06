В ночь на 6 июня на Ставрополье действовала беспилотная опасность Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 6 июня на Ставрополье действовала беспилотная опасность. Режим вводили более чем на два часа – с 3:01 до 5:41 утра. О снятии угрозы атаки БПЛА в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

За время действия беспилотной опасности экстренные службы не сообщали ни о каких происшествиях. Некоторое время после снятия режима может наблюдаться снижение скорости работы мобильного интернета.

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