Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Ставрополем. Фото: прокуратура СК

Прокуратура организовала проверку по факту крупной аварии, произошедшей вечером 5 июня в Шпаковском округе Ставрополья. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, среди них несовершеннолетняя девушка.

По предварительной информации, ДТП произошло на пятом километре автодороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское». Один из участников дорожного движения выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

Кроме погибших, травмы получил еще один человек.

В надзорном ведомстве сообщили, что проверку проводит прокуратура Шпаковского округа. Специалистам предстоит оценить соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и установить обстоятельства произошедшего. Особое внимание во время проверки уделят своевременности и качеству оказания медицинской помощи пострадавшему в аварии.

«Ход и результаты следственных действий, проводимых по факту происшествия, находятся на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре СК.

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