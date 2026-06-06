Уровень воды на реках Ставрополья начал снижаться после паводков. Фото: ГУ МЧС России по СК

Ситуация с паводками в Ставропольском крае постепенно улучшается. По данным губернатора Владимира Владимирова, минувшая ночь прошла без существенных осадков, а на большинстве рек региона наблюдается снижение уровня воды.

На реке Кума обстановка остается стабильной. В Левокумке за ночь вода ушла еще на 50 сантиметров. Сейчас специалисты продолжают обследовать подтопленные территории. По предварительным данным, здесь пострадали 335 земельных участков и 54 жилых дома. Вода остается в 17 домовладениях.

Положительная динамика сохраняется и на реке Калаус. В Светлограде уровень воды за последние часы снизился на 40 сантиметров. В селе Воздвиженском Апанасенковского округа вода также постепенно уходит. Несмотря на то, что уровень все еще превышает неблагоприятную отметку на 8 сантиметров, за ночь он снизился еще на 12 сантиметров. Здесь подтоплены девять земельных участков, три домовладения и участок подъездной дороги.

На особом контроле остается Буденновский округ. В селах Архангельском и Добровольном подтоплен 41 земельный участок. Также фиксируется подтопление сельхозугодий.

Одновременно продолжаются восстановительные работы на дорогах. В Минераловодском округе специалисты устранили последствия оползня обочины на трассе «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». Кроме того, ликвидированы последствия селевого потока на дороге Розовка – Нагутское. Ограничение движения пока действует только на участке «Архангельское – Плаксейка».

«Все службы продолжают работать в усиленном режиме», – сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По словам главы региона, профильным министерствам и муниципалитетам поручено сохранять постоянный контроль за ситуацией до полной стабилизации обстановки.

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