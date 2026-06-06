Дорогу к школе и детскому саду обновили в Ипатово на Ставрополье. Фото: администрация Ипатовского округа

В Ипатово на Ставрополье завершили ремонт одного из важных городских участков – дороги по улице Голубовского. Она ведет к социальным объектам.

Работы выполнили в рамках краевой программы «Развитие транспортной системы». На участке длиной более 850 метров уложили новый асфальт, нанесли дорожную разметку и установили необходимые знаки.

Кроме того, вдоль дороги обустроили тротуары по обеим сторонам улицы и установили три современных остановочных павильона. На реализацию проекта направили 28 млн рублей, большая часть средств поступила из краевого бюджета.

«Дорожный участок по улице Голубовского связывает детский сад, школу и другие социально значимые объекты. Теперь добираться до них будет комфортно», – пояснила глава Ипатовского округа Вера Шейкина.

Работа по обновлению дорожной сети в округе продолжается. За последние пять лет здесь отремонтировали 40 участков общей протяженностью 74 километра. В этот список вошли две сельские дороги, 23 подъездных пути к населенным пунктам и 15 улиц в Ипатово. В 2026 году власти планируют привести в порядок еще более 11 километров дорог.

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