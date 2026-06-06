Лавандовым медом угостят туристов на экоферме в Юце на Ставрополье. Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе Ставрополья к летнему туристическому сезону подготовили необычную новинку. Гостей экофермы в поселке Юца будут угощать лавандовым медом и знакомить с цветущими лавандовыми полями.

Туристический объект начал работать в прошлом году и ориентирован на семейный отдых. Посетители могут увидеть процесс изготовления натуральной косметики, познакомиться с нигерийскими козами, павлинами и другими животными.

«Объект позволяет расширять спектр услуг в сфере экологического и семейного туризма, обеспечивает дополнительные возможности для отдыха и оздоровления, способствует созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций, – поделился глава округа Николая Бондаренко.

Экоферма уже включена сразу в два из семи автомобильных маршрутов, разработанных для путешественников по Ставрополью. Один из них размещен на федеральном туристическом портале и прошел экспертизу Минэкономразвития РФ.

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