В селе Воздвиженском на Ставрополье появилась новая ярмарочная площадь. Фото: администрация Апанасенковского округа

В селе Воздвиженском Апанасенковского округа Ставрополья завершили благоустройство новой ярмарочной площади. Работы выполнили по программе поддержки местных инициатив.

На территории уложили асфальт, установили скамейки и урны, а также оборудовали доску для объявлений. Теперь площадка сможет использоваться для проведения ярмарок и других общественных мероприятий.

Финансирование проекта обеспечили за счет краевого и муниципального бюджетов. Свой вклад внесли и сами жители села, а также местное сельхозпредприятие.

«Инициатива граждан – это главный двигатель благоустройства. Программа поддержки местных инициатив помогает объединить ресурсы края, округа и самих жителей», – рассказал глава округа Дениса Климова.

Всего в 2026 году в Апанасенковском округе при поддержке края планируют реализовать девять народных проектов.

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