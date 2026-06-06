СтГАУ попал в топ национального рейтинга лучших вузов России по 11 направлениям. Фото: пресс-служба СтГАУ

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) вошел в Премьер-лигу Предметного национального агрегированного рейтинга 2026 года. Итоги исследования опубликовали на портале независимой оценки высшего образования Best-Edu.

В рейтинг вошли 732 российских вуза. В нем оценили качество подготовки студентов по конкретным направлениям обучения. Высшую оценку получили сразу 11 образовательных программ ставропольского университета.

В Премьер-лигу вошли направления, которые связаны с агрономией, садоводством, агроинженерией, переработкой сельхоз продукции, ландшафтной архитектурой, ветеринарно-санитарной экспертизой, зоотехнией, экологией и природопользованием. Также высокие оценки получили программы в сфере производства продуктов питания из растительного и животного сырья и организации общественного питания.

При составлении рейтинга учитывались результаты профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, данные предметных рейтингов качества обучения, показатели научной деятельности, востребованность выпускников на рынке труда и уровень их доходов после окончания вуза. Эксперты анализировали наукометрические показатели университетов, включая индекс Хирша, и данные российского рейтингового агентства RAEX.

«Позиции образовательных программ в Предметном национальном агрегированном рейтинге – прямой результат системной работы университета по развитию образовательной среды, укреплению научного потенциала и взаимодействию с работодателями», – рассказал ректор СтГАУ Владимир Ситников.