Более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Зов предков» в Ставрополе

Четвертый гастрономический фестиваль «Зов предков», который прошел на территории музея-заповедника «Татарское городище» в Ставрополе, собрал более 30 тысяч гостей. Об этом сообщил глава краевой столицы Иван Ульянченко.
Фестиваль начался 6 июня. На площадке работали кулинарные мастер-классы, ярмарка мастеров, фудкорт с блюдами русской, казачьей, кавказской и греческой кухонь, а также различные конкурсы и тематические активности.
Гости могли научиться готовить как традиционные блюда, так и необычные гастрономические новинки. Кроме того, для посетителей организовали экскурсии по Татарскому городищу, ремесленные мастер-классы, занятия по народным танцам и викторины.
Для детей подготовили отдельную развлекательную программу с играми, аквагримом, творческими занятиями и фотозонами. На протяжении дня на сцене выступали детские и взрослые творческие коллективы.
«Гастрономическое шоу, состоявшееся здесь впервые, богатое разнообразие кухонь народов, тематические мастер-классы и конкурсы, детская развлекательная программа и выступления творческих коллективов вызвали массу невероятных эмоций у гостей фестиваля и раскрыли его колорит и самобытность», – поделился Ульянченко.
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