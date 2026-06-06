Более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Зов предков» в Ставрополе. Фото: соцсети Ивана Ульянченко

Четвертый гастрономический фестиваль «Зов предков», который прошел на территории музея-заповедника «Татарское городище» в Ставрополе, собрал более 30 тысяч гостей. Об этом сообщил глава краевой столицы Иван Ульянченко.

Фестиваль начался 6 июня. На площадке работали кулинарные мастер-классы, ярмарка мастеров, фудкорт с блюдами русской, казачьей, кавказской и греческой кухонь, а также различные конкурсы и тематические активности.

Гости могли научиться готовить как традиционные блюда, так и необычные гастрономические новинки. Кроме того, для посетителей организовали экскурсии по Татарскому городищу, ремесленные мастер-классы, занятия по народным танцам и викторины.

Для детей подготовили отдельную развлекательную программу с играми, аквагримом, творческими занятиями и фотозонами. На протяжении дня на сцене выступали детские и взрослые творческие коллективы.

«Гастрономическое шоу, состоявшееся здесь впервые, богатое разнообразие кухонь народов, тематические мастер-классы и конкурсы, детская развлекательная программа и выступления творческих коллективов вызвали массу невероятных эмоций у гостей фестиваля и раскрыли его колорит и самобытность», – поделился Ульянченко.

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