Выездная бригада медиков обследовала жителей села на Ставрополье. Фото: администрация Степновского округа

В селе Ольгино Степновского округа Ставрополья выездная бригада медиков обследовала местных жителей. Эндокринолог, офтальмолог, стоматолог, невролог и ЛОР приняли 30 пациентов. Среди них 13 детей и восемь человек, состоящих на диспансерном наблюдении.

«Мобильные медицинские бригады Степновской районной больницы работают по всему округу. Такой подход нацелен на раннее выявление и профилактику хронических неинфекционных заболеваний и призван повысить эффективность медпомощи», – сказал глава Степновского округа Сергей Лобанов.

Врачи дали пациентам индивидуальные рекомендации, назначили или скорректировали лечение и отправили на дополнительное обследование восемь человек. Работу провели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В 2025 году мобильные бригады на Ставрополье выезжали в отдаленные населенные пункты четыре тысячи раз и осмотрели более 100 тысяч пациентов.

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