В Ставрополе обновили фасад пятиэтажки почти за 11,5 млн рублей. Фото: фонд капремонта СК

В Ставрополе завершили капитальный ремонт фасада многоквартирного дома на улице 45-я Параллель, 5/2. На работы направили более 11,4 млн рублей.

Пятиэтажный дом был построен в 1977 году. За время ремонта специалисты привели в порядок более 2000 квадратных метров фасада. Работы начались с очистки наружных стен и герметизации межпанельных швов. После подготовки поверхность укрепили армирующей сеткой, нанесли новый слой штукатурки и покрасили фасад материалами, устойчивыми к воздействию осадков и солнечных лучей.

Одновременно строители выполнили ремонт балконов и входных групп. В результате здание получило обновленный внешний вид и дополнительную защиту от воздействия окружающей среды.

«Фасад – это не только внешний вид дома. Он защищает конструкции от воздействия окружающей среды и напрямую влияет на срок службы здания», – пояснили в фонде капремонта СК.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru