Почти 100 специалистов обсудили охрану труда на семинаре в Ставрополе. Фото: администрация Ставрополя

Около 100 специалистов по охране труда и сотрудников кадровых служб приняли участие в профильном семинаре, который прошел в Ставрополе. Главной темой встречи стала профилактика производственного травматизма.

Мероприятие организовал комитет труда и социальной защиты населения администрации города. Участники обсудили наиболее распространенные причины несчастных случаев на производстве. Среди них – нарушения организации работ, несоблюдение технологических процессов, отказ от использования средств индивидуальной защиты, применение непроверенного оборудования и нарушение трудовой дисциплины.

Специалистам дали практические рекомендации по совершенствованию системы управления охраной труда и снижению производственных рисков.

Отдельный блок посвятили изменениям законодательства. Представитель СФР рассказал о порядке финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний с учетом нововведений 2026 года.

Ранее более 150 ставропольских предпринимателей получили рекомендации по устранению нарушений трудового законодательства. По итогам 2025 года ежемесячный фонд оплаты труда работников удалось увеличить более чем на 82 млн рублей.

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