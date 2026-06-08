Губернатор Ставрополья поздравил соцработников с профессиональным праздником

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником и поблагодарил их за ежедневный труд.
Он сказал, что работа в социальной сфере требует не только профессиональных знаний, но и особых человеческих качеств – терпения, отзывчивости и умения сопереживать.
«Каждый день вы помогаете пожилым, семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями, ветеранам и их родным. За каждым обращением к вам стоит человеческая судьба», – написал Владимир Владимиров.
Губернатор поблагодарил работников социальной сферы за неравнодушие, внимание к людям и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Также он пожелал специалистам крепкого здоровья, благополучия, душевных сил и новых успехов в работе.
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