О подъеме уровня воды в реке Золка сообщил глава Кировского округа Ставрополья Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

О подъеме уровня воды в реке Золка сообщил глава Кировского округа Ставрополья. Причиной стали обильные осадки, прошедшие на территории соседней Кабардино-Балкарии.

Вода достигла критических отметок. На улицах Богатинской и Набережной частично подтопило проезжую часть. В нескольких дворах на улицах Солнечной и Строительной вода зашла на территорию участков на глубину до четырех метров.

При этом жилые дома и хозяйственные постройки повреждений не получили. Также зафиксированы подмывы берегов и участка автомобильного моста на объездной дороге в районе улицы Хаустова.

Во время разгула стихии произошло повреждение газовой трубы возле дома №68а на улице Набережной. Утечку оперативно устранили, а подачу газа восстановили менее чем за час. Сейчас ситуация постепенно улучшается. Уровень воды снижается, однако мониторинг продолжается. Все экстренные и коммунальные службы остаются в режиме повышенной готовности.

«На настоящий момент ситуация стабилизируется, уровень воды идет на спад. Мониторинг в Зольском и Комсомольском территориальных отделах продолжается, силы муниципального звена РСЧС находятся в режиме готовности до особого распоряжения», – рассказал Новопашин.

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