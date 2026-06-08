Более 10 тысяч выпускников Ставрополья сдают ЕГЭ по математике 8 июня Фото: Ольга ЮШКОВА.

8 июня выпускники ставропольских школ напишут ЕГЭ по математике. Этот предмет остается обязательным для получения аттестата наряду с русским языком и ежегодно входит в число самых массовых экзаменов.

В этом году проверять свои знания по математике будут более 10 тысяч одиннадцатиклассников со всего края. Для проведения экзаменационной кампании подготовили 89 пунктов проведения ЕГЭ.

Как и в предыдущие годы, школьники могли самостоятельно выбрать уровень экзамена. Тем, кому математика необходима для поступления в вуз, требовалось сдавать профильный уровень. Такой вариант выбрали более четырех тысяч выпускников. Большинство одиннадцатиклассников остановились на базовой математике. Этот экзамен планируют сдавать свыше шести тысяч человек.

За ходом проведения испытаний будут следить федеральные эксперты и общественные наблюдатели. Их задача – контролировать соблюдение всех установленных правил и обеспечивать объективность результатов. Проверка работ начнется сразу после завершения экзамена. Итоги как по базовой, так и по профильной математике выпускники смогут узнать не позднее 20 июня.

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