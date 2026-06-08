Прием заявок на получение субсидий для дачников снова открыли в Ставрополе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе начался новый прием заявок на получение субсидий для садовых и дачных товариществ. Средства из городского бюджета можно направить на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов инфраструктуры.

Как сообщил глава города Иван Ульянченко, подать документы можно до 8 июля через систему «Электронный бюджет». Весной этого года уже состоялся первый отбор. Благодаря поддержке СНТ «Грушовое» сможет до конца года построить новую линию электроснабжения.

Программа позволяет компенсировать до половины стоимости проектов. Поддержку можно получить на работы, связанные с водоснабжением и водоотведением, строительством дорог, а также развитием электрических и газовых сетей.

Отбор проводит комитет городского хозяйства администрации Ставрополя. Подробная информация о порядке предоставления субсидий и перечне необходимых документов размещена на правовом портале администрации города.

В 2025 году финансирование получили пять садовых товариществ. На выделенные средства там обновили дорожное покрытие, реконструировали линии наружного освещения, построили трансформаторную подстанцию и объекты канализационной инфраструктуры. Общая сумма субсидий составила около восьми млн рублей.

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