Ставропольцев предупредили об опасном повышении уровня воды в реке Калаус Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольцев предупредили об опасном повышении уровня воды в нижнем течении реки Калаус. Явление продолжится до конца суток 8 июня, а также 9 и 10 июня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Повышение уровней воды местами с достижением опасных отметок в нижнем течении реки Калаус Ставропольского края продолжится до конца суток 8 июня, в течение суток 9 и 10 июня. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 101 или 112», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что почти 300 человек пострадали от подтоплений в Изобильненском округе Ставрополья. Комиссия по оценке последствий уже завершила свою работу. Теперь документы передадут в краевое министерство труда и социальной защиты для назначения выплат пострадавшим жителям.

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