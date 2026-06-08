В СКФО интерес к программам рефинансирования кредитов вырос более чем в 2 раза в 2026 году

Для снижения долговой нагрузки заёмщики предпочитают рефинансировать сразу несколько ранее оформленных обязательств. Фото: сгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

По данным Сбера, жители республик Северного Кавказа стали активнее пользоваться программами рефинансирования кредитов. Количество заёмщиков, оформивших рефинансирование потребительских кредитов, за первые 4 месяца года выросло более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

Также за этот период вырос объем выданных кредитов на рефинансирование и составил 472 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году за этот же период. Эксперты утверждают, что это обусловлено изменением кредитного поведения жителей Северного Кавказа. За год средний размер кредита, направляемого на рефинансирование, вырос на 8%. Для снижения долговой нагрузки заёмщики предпочитают рефинансировать сразу несколько ранее оформленных обязательств.

Наибольшая сумма выдачи кредита, направляемого на рефинансирование, отмечается в Карачаево-Черкесии – более 307 млн рублей за 4 месяца 2026 года. Далее идут Чечня (52 млн рублей), Северная Осетия-Алания (43 млн рублей) и Дагестан (40 млн рублей). В Кабардино-Балкарии данный показатель составил почти 16 млн рублей, а в Ингушетии – 12 млн рублей.

Как отметил управляющий Чеченским отделением Сбербанка Руслан Мизаев, рефинансирование потребительских кредитов может помочь снизить нагрузку на бюджет за счёт объединения нескольких займов в один. При этом заемщики должны знать, что в этом случае кредитная история не подвергается риску.