Горячая линия по вопросам водоснабжения будет действовать на Ставрополье летом Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Горячая линия по вопросам водоснабжения вновь будет действовать на Ставрополье. Местные жители могут обратиться по телефону 122 (добавочный 6) в случае возникновения проблем с подачей ресурса. Прошлым летом канал связи на базу краевого минЖКХ принял около 1,5 тысячи сообщений.

Горячая линия будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.

«Если столкнулись с перебоями в подаче воды, обязательно сообщайте об этом. Задача – обеспечить быструю и качественную отработку сообщений земляков, без волокиты и с прицелом на результат. Это особенно актуально летом, когда нагрузка на системы водоснабжения традиционно возрастает», – пояснил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По задумке, обращения помогут оперативно получать информацию о проблемных участках и направлять аварийные бригады для устранения неполадок. После этого станет возможных определить слабые места в системе водоснабжения, чтобы запланировать там ремонтные работы или модернизацию.

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