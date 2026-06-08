Директора УК в Ставрополе оштрафовали на 100 тысяч за задолженность за газ

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Руководителя одной из управляющих компаний Ставрополя привлекли к административной ответственности после проверки прокуратуры. Директор организации получила штраф в размере 100 тысяч рублей.
Проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере провела прокуратура Ленинского района краевой столицы. Выяснилось, что управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом в Ставрополе, накопила задолженность перед поставщиком газа.
Долг сохранялся на протяжении двух месяцев. При этом организация не предпринимала необходимых мер для его погашения. В отношении руководителя управляющей компании возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований).
Суд признал директора виновной в осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. В качестве наказания назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
«Фактическое исполнение наказания – на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
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