Директора УК в Ставрополе оштрафовали на 100 тысяч за задолженность за газ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Руководителя одной из управляющих компаний Ставрополя привлекли к административной ответственности после проверки прокуратуры. Директор организации получила штраф в размере 100 тысяч рублей.

Проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере провела прокуратура Ленинского района краевой столицы. Выяснилось, что управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом в Ставрополе, накопила задолженность перед поставщиком газа.

Долг сохранялся на протяжении двух месяцев. При этом организация не предпринимала необходимых мер для его погашения. В отношении руководителя управляющей компании возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований).

Суд признал директора виновной в осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. В качестве наказания назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Фактическое исполнение наказания – на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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