Врачи спасли ростовчанку, в организме которой скопилось 35 литров жидкости. Фото: из архива героя публикации

42-летняя жительница Ростовской области получила шанс на новую жизнь после сложной трансплантации печени. Несколько лет женщина боролась с тяжелым циррозом, который развился на фоне вирусного гепатита С. С Натальей пообщались коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Как рассказала пациентка, о болезни она долгое время не подозревала. Тревожные симптомы появились лишь несколько лет назад, когда у нее начал стремительно увеличиваться живот. Позже обследование показало цирроз печени и асцит – скопление жидкости в брюшной полости.

По словам медиков, в организме женщины накопилось около 35 литров жидкости. Состояние было настолько тяжелым, что пациентку внесли в лист ожидания трансплантации печени.

За несколько лет ей провели шесть процедур дренирования, десятки раз госпитализировали, а здоровье продолжало ухудшаться. Женщина практически перестала самостоятельно передвигаться и была вынуждена оформить инвалидность.

Пересадку удалось выполнить после появления подходящего донорского органа. Операция прошла в Ростовской областной клинической больнице. Врачи предполагают, что заражение гепатитом могло произойти еще в детстве во время медицинских процедур. Специалисты напоминают, что при своевременном выявлении гепатит С успешно лечится, а регулярные обследования помогают избежать тяжелых осложнений.

Сейчас пациентка проходит восстановление и чувствует себя значительно лучше. По ее словам, день трансплантации стал для нее вторым днем рождения.

«20 мая меня прооперировали, и этот день я буду считать своим вторым днем рождения. Я уже давно должна была умереть, но благодаря врачам осталась жить», – поделилась Наталья.

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