Жителя Кузбасса осудили за избиение племянницы ремнем за плохое поведение Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Кузбасса осудили за избиение племянницы ремнем за плохое поведение. История о жестоком обращении с ребенком вскрылась после того, как 10-летняя школьница рассказала о происходящем своей учительнице. В результате девочку забрали из семьи, а ее опекун оказался на скамье подсудимых. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Суд в Новокузнецке рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который воспитывал племянницу, находившуюся под его опекой. Как установило следствие, с сентября 2024 года по февраль 2025 года мужчина регулярно наказывал ребенка ремнем.

Причиной таких «воспитательных мер», по словам самого обвиняемого, становились плохое поведение девочки и невысокая успеваемость в школе. Правоохранители квалифицировали такие действия как систематическое применение физического насилия в отношении несовершеннолетней.

О происходящем школьница рассказала своему педагогу. После этого ребенка изъяли из семьи и передали под опеку другим людям. Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Суд учел обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, по иску прокуратуры с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей девочки. Ее размер составил 70 тысяч рублей.

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