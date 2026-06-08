Прокурор Ставрополья встретился с участниками СВО в здравницах КМВ. Фото: прокуратура СК

В преддверии Дня России прокурор Ставропольского края Юрий Немкин посетил участников специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Ессентуков и Пятигорска.

Встреча прошла при участии военного прокурора гарнизона Александра Олейника. Подобные выезды представители надзорного ведомства проводят регулярно в рамках работы по защите прав военнослужащих и членов их семей.

Во время общения с бойцами руководитель краевой прокуратуры поздравил их с приближающимся государственным праздником и поблагодарил за службу и вклад в защиту страны. Также военнослужащим рассказали о мерах социальной поддержки, которые действуют на территории Ставропольского края для участников СВО и их близких.

Участники встречи смогли задать интересующие вопросы и обратиться с личными проблемами. По каждому поступившему обращению уже организовали проверки.

«По всем поступившим обращениям организованы проверки, результаты которых взяты на контроль прокурором края», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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