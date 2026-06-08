Ставрополье оказалось в конце рейтинга по доступности бензина Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольский край занял 74-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доступности бензина. Исследование показало, сколько топлива марки АИ-92 жители могут приобрести на свою среднюю чистую зарплату за месяц. Такие данные приводит РИА Новости.

По данным аналитиков, в Ставропольском крае этот показатель составляет 872 литра бензина. При этом средняя стоимость литра АИ-92 в апреле достигла 64,84 рубля.

Регион оказался ниже большинства субъектов страны. Вслед за Ставропольем в рейтинге расположились несколько республик Северного Кавказа. Так, в Карачаево-Черкесии на среднюю зарплату можно купить 760 литров топлива, в Северной Осетии – 748 литров, в Кабардино-Балкарии – 731 литр, в Дагестане – 681 литр, а в Чечне – 670 литров.

Последнюю строчку рейтинга заняла Ингушетия. Там месячной зарплаты хватает в среднем на покупку 638 литров бензина марки АИ-92. Лидерами исследования стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих регионах жители могут приобрести более двух тысяч литров бензина на среднюю зарплату за месяц.

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