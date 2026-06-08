Более 23 тысяч ставропольцев получили сертификаты на средства реабилитации

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
С начала 2026 года жители Ставропольского края оформили более 23 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Благодаря сертификатам люди с инвалидностью могут самостоятельно выбрать необходимые изделия и приобрести их у продавцов, работающих с этой системой. Чаще всего средства направляют на покупку протезов, инвалидных колясок, костылей, слуховых аппаратов, специальной обуви и средств гигиены.
«Сертификат представляет собой электронную запись в госреестре, которая привязывается к карте МИР любого банка. Финансирование не зачисляется на личный счет гражданина, а напрямую переводится продавцу в момент покупки. Если требуется несколько видов изделий, на каждое оформляется отдельный документ», – пояснили в Отделении СФР по Ставропольскому краю.
Подать заявление можно через портал госуслуг или в клиентской службе соцфонда. Рассмотрение обращения занимает два рабочих дня, а сам сертификат действует в течение года.
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