Водитель «Мерседеса» так покатал мальчика, что теперь заплатит 5000 рублей

Ребенок путешествовал с нарушениями. Фото: отдел ГАИ по Брянску

На днях в социальных сетях появилось видео, на котором ребенок ехал в машине, высунувшись в открытый на крыше люк. Госавтоинспекция начала проверку. Выяснилось, что ситуация произошла 5 июня около пяти часов вечера в Брянске на улице Бежицкой. Очевидцы сообщили, что мальчик так проехал как минимум от храма Возрождения до улицы Авиационной, то есть около 4 километров.

По информации издания «Брянские новости», за рулем «Мерседеса» находился 30-летний местный житель. В отношении него был составлен административный протокол.

«Владелец иномарки нарушил пункт 22.9 Правил дорожного движения – перевозил ребенка без специального детского удерживающего устройства. За это по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции города Брянска.