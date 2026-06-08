Первый банкомат с ИИ-помощником и экспресс-оценкой здоровья от Сбера заработал в Минводах

Первый банкомат нового поколения уже работает в аэропорту Минеральных Вод. Фото: предоставлено Сбером

На Ставрополье начал работу первый в крае многофункциональный банкомат Сбера нового поколения. Это не просто устройство для выдачи и внесения наличных, а высокотехнологичный центр заботы о клиентах, сочетающий передовые банковские и нефинансовые сервисы. Инновационный банкомат Сбера был презентован на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в ноябре 2025 года и не имеет аналогов в мире.

Два экрана созданы не только для удобного восприятия информации, но и безопасно показывают конфиденциальные данные (ПИН-код, баланс) только тому, кто находится прямо перед ним.

Желающие могут бесплатно проверить 14 параметров своего здоровья, например: измерить пульс, артериальное давление, индекс массы тела (ИМТ), средний уровень глюкозы в крови. В разделе оценки здоровья сердца и сосудов можно получить информацию как об уровне холестерина, так и улипопротеинов высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов и липопротеина.

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов. Фото: Антон КУРАШЕНКО

Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Первый банкомат Сбера нового поколения уже работает в аэропорту Минеральных Вод — крупном транспортном узле региона. Поможет клиентам не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и даже проверить состояние здоровья. Это наглядный пример, как технологии и ИИ работают на благо жителей и гостей края в режиме реального времени и помогают в повседневной жизни».

Управление голосом с ИИ-помощником: Встроенный помощник ГигаЧат позволяет управлять банкоматом с помощью голосовых команд на естественном языке и получать консультации по банковским продуктам.

Полнофункциональное обслуживание: Устройства поддерживают стандартные операции: выдачу и приём наличных. Авторизация возможна не только по карте, но и с помощью QR-кода и биометрии.

Остров безопасности: Перед банкоматом создана световая зона: зелёная подсветка приглашает клиента для обслуживания, оранжевая — показывает, что остальным нужно находиться за пределами этой зоны.