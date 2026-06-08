С начала года дети-сироты приватизировали 140 квартир на Ставрополье

Получив жилье, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, заключают договор специализированного найма. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Ставропольском крае 140 квартир были переданы в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров социального найма. В настоящее время ещё 10 жилых помещений находятся в процессе оформления, сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году по этой программе было приватизировано 550 квартир. Передача жилья осуществляется во исполнение поручений губернатора и является частью системной работы по обеспечению жильём льготных категорий граждан.

Механизм предоставления недвижимости выглядит следующим образом: после получения квартиры заключается договор специализированного найма. По истечении пятилетнего срока у сирот появляется право заключить договор социального найма и впоследствии приватизировать жильё. Для своевременного оформления документов имущественный фонд заблаговременно информирует о сроках завершения процедур Министерство имущественных отношений и Министерство образования края.

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