Интерактивную этнодеревню построят в Кисловодске в будущем году

Сейчас власти города обсуждают с предпринимателями схему взаимодействия. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске на Ставрополье в следующем году планируется к реализации проект по созданию этнодеревни. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Евгений Моисеев.

По словам мэра, в текущем году завершается разработка дизайн-проекта. Этнодеревня будет расположена на территории, прилегающей к Лермонтовской скале – месту, упомянутому в романе «Герой нашего времени». Рядом также находятся Лермонтовский водопад и большая смотровая площадка.

Моисеев сообщил также, что проект предполагает создание не музея, а живого пространства. Посетители смогут наблюдать за работой мастеров: в деревне будут работать кузнец, пекарь и другие ремесленники. В настоящее время администрация города обсуждает с предпринимателями схему взаимодействия, чтобы наполнить визуальный проект реальной жизнью и возродить атмосферу лермонтовской эпохи.

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