Более двух тысяч человек пострадали от укусов клещей на Ставрополье

В текущий эпидемический период зарегистрировано 8 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 5 случаев заболевания КГЛ Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Ставропольском крае зарегистрировано свыше двух тысяч обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, только за первую неделю лета (с 1 по 8 июня) за помощью к врачам обратились около трехсот человек.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация осложняется: зафиксировано восемь случаев заражения клещевым боррелиозом и пять случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Паразиты опасны тем, что переносят клещевой боррелиоз и КГЛ.

При этом для борьбы с переносчиками инфекций в крае проводятся масштабные противоклещевые (акарицидные) обработки. На сегодняшний день специалисты обработали территорию общей площадью 4181,8 гектара. В список объектов вошли городские скверы и парки, территории образовательных учреждений, детских оздоровительных лагерей, дачные участки, лесополосы и пастбища.

Кроме того, ветеринарные службы проводят обработку поголовья скота. На текущий момент процедуру прошли более двухсот тысяч голов крупного рогатого скота и свыше 244 тысяч голов мелкого рогатого скота.

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