К 10 июля в Ставрополе планируют возобновить работу маршрутов №№ 9м, 29м и 55м

Полноценное возвращение рейсов на улицы города планируется после 10 июля. Фото: администрации Ставрополя.

В Ставрополе после судебного решения о приостановке работы трёх автобусных маршрутов городские власти начали процесс нормализации транспортного сообщения. Для поиска новых перевозчиков по маршрутам №9м, №29м и №55м были объявлены электронные аукционы.

Первым к работе возвращается маршрут №9м: процедура выбора подрядчика уже стартовала с целью максимально быстрого возобновления рейсов. Торги по оставшимся направлениям (№29м и №55м) пройдут в ближайшее время. Планируется, что муниципальные контракты с победителями будут заключены до конца этого месяца.

Чтобы сгладить временные неудобства для жителей, на альтернативных линиях (включая маршруты №4м, 33м, 42м, 46, 20 и 50) было увеличено количество подвижного состава – на линию выведено более 20 дополнительных автобусов.

Полноценное возвращение транспорта на улицы города ожидается после 10 июля. Новые перевозчики обязуются работать исключительно по регулируемому тарифу. Обновлённый парк будет состоять из более чем 70 современных автобусов малого и среднего класса. Такой подход призван не только повысить качество обслуживания, но и сохранить социально значимые, ранее убыточные направления, сделав поездки доступнее и комфортнее.

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