22-летний житель Дагестана сядет на четыре года за гибель четырех человек в ДТП

22-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес" ответит за смерть четырех человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области суд вынес приговор 22-летнему жителю Дагестана, который признан виновным в гибели четырёх человек в результате дорожно-транспортного происшествия. Он был осуждён на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, о чём сообщила региональная прокуратура.

Трагедия произошла в августе 2025 года на 549-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. По данным следствия, произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai с двумя большегрузами – Mercedes и MAN. В результате аварии водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте до прибытия медиков.

Прокуратура поддержала обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Помимо основного срока, суд запретил виновнику управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет после освобождения.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку после аварии с четырьмя погибшими на Ставрополье. ДТП произошло в Минераловодском округе.

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