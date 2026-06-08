Коммунальщики ликвидировали все последствия дождей на дорогах Ставрополья

Ранее дорогу в Буденновском округе Ставрополья перекрыли из-за разлива реки Кума. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Дорожные службы Ставропольского края завершили работы по устранению последствий сильных ливней. По информации министерства дорожного хозяйства региона, ранее в результате проливных дождей наблюдалось заиление участков как региональных, так и федеральных трасс.

На текущий момент все дорожное полотно в муниципалитетах очищено. В ведомстве продолжается мониторинг погодных условий. В связи с прогнозируемыми осадками в ближайшие дни дорожные службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные осложнения.

Между тем, синоптики уже спрогнозировали, какой будет погода в начале рабочей недели на Ставрополье: ожидается жара до +30 градусов. Однако и дожди не исключены: небольшие осадки пройдут в среду, четверг и пятницу.

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