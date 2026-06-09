Дагестан отремонтирует 19 объектов в подшефном районе на Запорожье

Врио главы Дагестана на встрече с главой Михайловского муниципального округа Запорожской области. Фото: соцсети руководителя республики.

Строители из Дагестана в эти дни работают над восстановлением инфраструктуры в подшефном Михайловском районе Запорожской области. До конца текущего года они планируют восстановить 19 объектов, девять из которых уже находятся в процессе ремонта. Врио главы республики Федор Щукин сообщил об этом в своих социальных сетях и отметил, что в этом году также планируется принять 50 детей из Запорожья в одном из летних лагерей Дагестана.

С 2023 года аварийно-восстановительная бригада из Дагестана успешно восстановила десятки школ, детских садов, учреждений культуры, больниц и многоквартирных домов, а также системы водоснабжения и водоотведения в Михайловском районе Запорожья. Кроме того, округ получил специализированную технику, генераторы, оргтехнику, продукты, строительные материалы и медикаменты.

При этом, медицинская бригада из Дагестана провела более 1500 консультаций и 200 операций для местных жителей. Щукин сообщил также, что Дагестан намерен продолжать оказывать помощь своим друзьям в Михайловском округе, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни.

В целом, власти Дагестана планируют до конца 2025 года восстановить дополнительно порядка 30 объектов в этом районе, что подтверждает их долгосрочные обязательства по поддержке региона. На данный момент в плане работ на 2024 год предусмотрено восстановление 21 объекта, а на 2025 год – восемь объектов, включая школы, спортивные сооружения и объекты водоснабжения.

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