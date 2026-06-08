Строительство в Кисловодске трех новых отелей увеличит на 10% число койко-мест

В Кисловодске на данный момент насчитывается 20 тысяч койко-мест. Фото: Эдуард Абрамов. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске в настоящее время ведется строительство трех новых отелей, что позволит увеличить количество койко-мест на 10%. Как сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев на пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ», новые объекты будут иметь категории 4-5 звезд. Первый из них планируется сдать в эксплуатацию уже в 2027 году.

«Сейчас у нас почти все, что строится, относится к премиальной линейке 4-5 звезд. Это новый оздоровительный центр в районе Старого озера, новый санаторий рядом с Каскадной лестницей и еще один подобный туристический объект. Это три больших объекта, и инвесторы уже приступили к их реализации. Мы начнем сдавать первые из них уже со следующего года, и в течение трех лет все объекты будут сданы», – рассказал он.

Глава города также сообщил, что в Кисловодске на данный момент насчитывается 20 тысяч койко-мест.

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