В День России на площади 200-летия в Ставрополе пройдет праздничная ярмарка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставрополя смогут купить свежие овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию на большой праздничной ярмарке, которая пройдет 12 июня в День России. Торговые ряды развернутся на площади 200-летия.

Свою продукцию представят несколько десятков фермерских хозяйств и производителей края. С 8:00 до 16:00 покупателям предложат сезонные овощи и фрукты, зелень, ягоды, мясные и молочные продукты, бакалею, мед, сухофрукты и выпечку. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести изделия местных мастеров декоративно-прикладного искусства.

Также на площади будут выступать творческие коллективы Ставрополя, которые подготовили концертную программу.

В 2025 году праздничные ярмарки посетили около 40 тысяч человек, а общий объем реализованной продукции составил порядка 60 тонн. Кроме того, продовольственные ярмарки пройдут и на этой неделе по другим адресам города – на улице Доваторцев, 13, а также на площадках по улицам Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1.

«Большая праздничная сельскохозяйственная ярмарка в День России станет уже пятой по счету в этом году. Благодаря этой акции горожане покупают качественную местную продукцию, а производители расширяют свои возможности», – поделился мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

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