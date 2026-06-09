В Кисловодске и соседних поселках возможны перебои с водой 9 и 10 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кисловодска в ближайшие два дня могут столкнуться с перебоями водоснабжения и снижением давления в сетях. Ограничения связаны с техническими работами на объектах водоподготовки.

Как сообщил мэр города Евгений Моисеев, работы запланированы на 9 и 10 июня с 10:00 до 16:00. Специалисты проведут промывку двух отсеков горизонтального отстойника.

Необходимость работ связана с последствиями сильных дождей. Из-за повышения мутности воды в Эшкаконском водохранилище процесс очистки до нормативных показателей стал более сложным.

Где в Кисловодске не будет воды 9 и 10 июня

– Кисловодск;

– поселок Белореченский;

– поселок Индустрия.

На время ограничений для жителей организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам, поступающим в диспетчерскую службу.

«В городе-курорте Кисловодске, а также в поселках Белореченский и Индустрия возможны перебои с водоснабжением и снижение рабочего давления в сетях», – сообщил Евгений Моисеев.

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