Более ста осужденных на Ставрополье сдали госэкзамены. Фото: УФСИН России по СК

В исправительных учреждениях Ставропольского края завершилась государственная итоговая аттестация. В этом году школьную программу окончили 112 осужденных.

Экзамены прошли, в том числе, в исправительной колонии №4, где действует общеобразовательная школа для людей, которые не успели получить аттестат до вынесения приговора.

По итогам испытаний выпускники получат документы о среднем общем образовании. Как отмечают в уголовно-исполнительной системе региона, обучение остается одним из важных этапов социальной адаптации осужденных.

Ежегодно в 10-х и 11-х классах при исправительных учреждениях занимаются десятки человек. Для них создаются все необходимые условия для получения образования. После успешной сдачи экзаменов выпускники смогут не только получить аттестаты, но и продолжить обучение в высших учебных заведениях или освоить новую профессию.

В общей сложности в 2026 году школу в исправительных учреждениях Ставропольского края окончили 112 человек. Организация образовательного процесса остается одним из ключевых направлений программы ресоциализации осужденных.

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