Часть улиц Ставрополя останется без света 9 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жителей нескольких районов Ставрополя предупредили о временных отключениях электроэнергии 9 июня. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на объектах электроснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.
С 08:30 до 16:30:
– переулок Аэрофлотский;
– улица Акулова;
– улица Плеханова;
– улица Федорова;
– проезд Зайцева.
С 09:00 до 16:00:
– улица Матрены Наздрачевой, 3;
– улица Матрены Наздрачевой, 3/1.
Горожан просят учитывать временные неудобства при планировании дня и заранее подготовиться к отключениям.
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