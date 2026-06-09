Часть улиц Ставрополя останется без света 9 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей нескольких районов Ставрополя предупредили о временных отключениях электроэнергии 9 июня. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на объектах электроснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Где в Ставрополе не будет света 9 июня

С 08:30 до 16:30:

– переулок Аэрофлотский;

– улица Акулова;

– улица Плеханова;

– улица Федорова;

– проезд Зайцева.

С 09:00 до 16:00:

– улица Матрены Наздрачевой, 3;

– улица Матрены Наздрачевой, 3/1.

Горожан просят учитывать временные неудобства при планировании дня и заранее подготовиться к отключениям.

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