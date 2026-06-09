Окотная кампания в овцеводстве завершилась в Новоселицком округе Ставрополья. Фото: администрация Новоселицкого округа

В Новоселицком округе Ставрополья завершилась окотная кампания. В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах округа за сезон получили более 4,5 тысячи ягнят.

По итогам кампании выход на 100 объягнившихся маток составил 107%. Такой результат считается хорошим показателем и свидетельствует о качественной подготовке животных к сезону окота.

На протяжении всего периода животноводы работали в усиленном режиме. Особое внимание уделялось содержанию маточного поголовья, созданию комфортных условий для животных и сохранности новорожденного молодняка.

«Овцеводство – одна из важных отраслей сельского хозяйства в округе. Успешное завершение этого периода говорит о грамотной организации работы в хозяйствах, хорошей подготовке животных и эффективном ветеринарном сопровождении», – сообщил глава округа Николай Брихачев.

В 2026 году на развитие овцеводства в Ставропольском крае предусмотрено около 100 млн рублей.

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