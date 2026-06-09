Школьники из Кисловодска участвуют во Всероссийских соревнованиях по шахматам

Кисловодские шахматисты впервые за долгое время выступают на Всероссийских соревнованиях Фото: Ольга ЮШКОВА.

Кисловодские школьники отправились в Сочи для участия во Всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья». С 1 по 10 июня 87 школьных команд со всей России столкнутся в партиях. Команда со ставропольского курорта получила право сыграть в финале после выступления на краевом этапе, где они заняли второе место.

«Для Кисловодска выход в финал «Белой ладьи» – это долгожданный всеми нами результат. Наши школьники впервые за долгое время дошли до такого уровня и сейчас представляют город на главных всероссийских школьных соревнованиях по шахматам», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Кисловодск представляют Александр Тер-Абрамян, Александр Жуков, Адам Урусов и Мария Адамова. Глава курорта добавил, что на соревнованиях выступают сильнейшие школьные команды страны.

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